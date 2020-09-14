Собака спасла хозяина от укуса ядовитой змеи

13:50
Фото: depositphotos/Bigandt
Собака в США спасла своего хозяина от ядовитой змеи, сообщает "Экспресс газета".
Рептилия подползла к крыльцу жилого дома, и пес по кличке Тоби начал громко лаять. Боб МакЛендон попытался понять, что так взволновало его питомца. Сперва мужчина решил, что на территории оказалось дикое животное, однако вскоре он заметил огромную гремучую змею. Та готовилась наброситься на него, и если бы не лай собаки, Боб мог бы стать жертвой ее укуса.
"Я взял ружье и выстрелил в нее пять раз. Я не знаю, попал ли я в змею все пять раз, но я убил ее. Это был полосатый гремучник длиной 1,3 метра", – рассказал МакЛендон.
Мужчина выразил уверенность, что именно его собака спасла ему жизнь.
Ранее полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, который пытался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
9 сентября в правоохранительные органы обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже дочери. Полицейские начали искать девочку. След ребенка по запаху одежды взяла служебная собака по кличке Волк Меркурий.
Пес привел полицейских к заброшенному дому и точно указал подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек. Злоумышленника обнаружили в момент, когда он собирался изнасиловать девочку. Выяснилось, что он, угрожая ребенку кухонным ножом на берегу Финского залива, совершил развратные действия, а затем отвел в заброшенный дом.
"Московский патруль": Бутовский маньяк
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