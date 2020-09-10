Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11:27

Пес в Петербурге спас девочку от изнасилования

происшествия криминал

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, который пытался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

9 сентября в правоохранительные органы обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже дочери. Полицейские начали искать девочку. След ребенка по запаху одежды взяла служебная собака по кличке Волк Меркурий.

Пес привел полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносове и точно указал подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек.

Злоумышленника обнаружили в момент, когда он собирался изнасиловать девочку. Выяснилось, что он, угрожая ребенку кухонным ножом на берегу Финского залива, совершил развратные действия, а затем отвел в заброшенный дом.

Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мужчину 1982 года рождения по подозрению в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу в Москве.

"Московский патруль": Бутовский маньяк

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать