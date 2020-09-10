Пес в Петербурге спас девочку от изнасилования

11:27
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, который пытался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
9 сентября в правоохранительные органы обратилась жительница Ломоносова, заявившая о пропаже дочери. Полицейские начали искать девочку. След ребенка по запаху одежды взяла служебная собака по кличке Волк Меркурий.
Пес привел полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносове и точно указал подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек.
Злоумышленника обнаружили в момент, когда он собирался изнасиловать девочку. Выяснилось, что он, угрожая ребенку кухонным ножом на берегу Финского залива, совершил развратные действия, а затем отвел в заброшенный дом.
Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что следователи задержали мужчину 1982 года рождения по подозрению в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу в Москве.
"Московский патруль": Бутовский маньяк
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