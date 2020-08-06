СК задержал мужчину за попытку изнасилования на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ задержал подозреваемого в попытке совершения изнасилования женщины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника столичного управления ведомства Юлию Иванову.

Она сообщила, что инцидент произошел 5 августа возле жилых домов на Ленинградском шоссе. Мужчина 1999 года рождения применил силу в отношении женщины и попытался изнасиловать ее.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 ("Покушение на изнасилование"), а также по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Иванова.

Ранее следователи обвинили 24-летнего жителя Владимирской области в изнасиловании 80-летней пенсионерки. Он совершил действие сексуального характера, угрожая убить ее. Сообщалось, что ранее задержанный был неоднократно судим за совершение аналогичного преступления и кражи.