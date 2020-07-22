СК попросил об аресте подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутове

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, подозреваемого в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин в Южном Бутове, сообщает Агентство "Москва".

Также в СК продолжают устанавливать женщин, пострадавших от действий злоумышленника. В связи с этим следственное управление по Юго-Западному административному округу просит граждан, пострадавших или располагающих какой-либо информацией, обратиться по телефону 8 (495) 719-78-02 или 02.

Ранее стало известно, что на территории района Южное Бутово мужчина, преимущественно выбирая вечернее время, нападал на женщин и насиловал их. В полицию обратились уже семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего.

Возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера. В ходе розыска правоохранители задержали мужчину 1991 года рождения. Трое потерпевших уже опознали нападавшего.

Осенью прошлого года полиция в городе Стрежевом Томской области задержала 60-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами. По данным Следственного комитета по региону, с 2004 года по 2017 год неизвестный совершил несколько нападений на женщин, все они подверглись сексуальному насилию. У следствия были основания предполагать, что преступления совершены одним человеком, в связи с чем уголовные дела были объединены.