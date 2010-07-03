По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Краснодарском крае 11 сотрудников полиции понесли наказание после того, как двоих правоохранителей из Анапы уличили в принуждении 17-летней спортсменки к сексу.

По данным ТАСС, уволены четверо сотрудников ППС. От должности освобожден начальник отдела МВД по Анапе и его заместитель по охране общественного порядка. Несколько правоохранителей получили строгий выговор.

Пострадавшая – волейболистка, она приехала на финал чемпионата России по пляжному волейболу и выступала за команду Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа. Двое полицейских, патрулировавших местный пляж, застали на нем молодую пару – 17-летнюю девушку и парня. На сайте СУ СК по региону говорится, что полицейские "за непривлечение к административной ответственности понудили несовершеннолетнюю к половому сношению". В результате девушка согласилась на требования. При этом молодого человека было решено отпустить, он скрылся с места происшествия.

После случившегося юная спортсменка добралась до базы и рассказала обо всем своему тренеру. По данным СМИ, результаты медицинского освидетельствования показали, что в крови спортсменки было 0,59 промилле алкоголя.

Позднее в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статье 133 УК РФ "Понуждение несовершеннолетней к действия сексуального характера". Им грозит до пяти лет лишения свободы. Проверка продолжается.

В конце августа стало известно об еще одном изнасиловании, в котором подозревают троих полицейских. Это случилось в служебном автомобиле в Екатеринбурге. На сотрудников МВД завели дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В Кремле назвали отвратительными и неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, совершаемые полицейскими. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о "тотальной безнаказанности" правоохранителей.

