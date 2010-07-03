Суд арестовал мужчину за демонстрацию порно-картинки трем школьницам

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Подмосковный суд арестовал мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел 5 сентября на одной из улиц Подольска. 36-летний гражданин ближнего зарубежья сознательно показывал трем школьницам на своем мобильном телефоне фотографии порнографического характера.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится под стражей, на допросе он признался в содеянном. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установления всех обстоятельств произошедшего.

В конце августа в ТиНАО задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 58-летний подозреваемый – уроженец одной из стран СНГ.

