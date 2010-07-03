Задержан подозреваемый в сексуальных домогательствах к детям в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ТиНАО задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В полицию поступило несколько заявлений от местных жителей. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 58-летний подозреваемый – уроженец одной из стран СНГ.

В Анапе полицейских подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней волейболисткой из Московской области. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей.