В Екатеринбурге задержали полицейских за изнасилование девушки

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Трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана в служебном автомобиле в Екатеринбурге, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского.

В отношении сотрудников МВД возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Подозреваемых задержали представители управления собственной безопасности ГУ МВД по региону.

В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения, следователи просят заключить фигурантов дела под стражу.

Ранее стало известно, что в МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины сотрудником полиции. Заявление поступило в ОВД "Лефортово". По словам пострадавшей, инцидент произошел в квартире в Танковом проезде.

