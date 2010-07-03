В МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины полицейским

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины сотрудником полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление поступило в ОВД "Лефортово" ночью 8 апреля. По словам пострадавшей, инцидент произошел накануне вечером в квартире в Танковом проезде. "Жительница столицы сообщила, что несколько ее знакомых, в том числе действующий сотрудник полиции, изнасиловали ее", – говорится в сообщении.

Служебную проверку проведут в окружном отделе собственной безопасности. В полиции указали, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов и понесет наказание в соответствии с законом.