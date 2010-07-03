Полицейских в Анапе обвиняют в изнасиловании 17-летней волейболистки

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Полицейских в Анапе подозревают в сексуальном насилии над волейболисткой из Московской области, приехавшей на чемпионат России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала пресс-служба ГСУ СК РФ, было возбуждено дело по статье о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера в отношении двух сотрудников ППС в Анапе. Региональный главк МВД заявил об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Решается также вопрос об увольнении их непосредственных руководителей. Начальник ОМВД по городу отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В социальных сетях распространились сведения о том, что в ночь на 26 августа в поселке Витязево полицейские застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Его отпустили, а девушку начали пугать отделом по делам несовершеннолетних, принудив ее к половому акту.

Там же утверждали, что пострадавшая – волейболистка. Об инциденте она сообщила тренеру, который вызвал полицию.

На прошлой неделе троим полицейским предъявили обвинение в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана в служебном автомобиле в Екатеринбурге. На сотрудников МВД завели уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В апреле женщина в связи с аналогичным происшествием обратилась в ОВД "Лефортово" в Москве. Пострадавшая объяснила, что несколько ее знакомых, в том числе действующий сотрудник полиции, изнасиловали ее.