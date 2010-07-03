Полицейского уволят и накажут, если подтвердится его участие в изнасиловании

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Столичного полицейского накажут и уволят из органов внутренних дел, если подтвердится его причастность к групповому изнасилованию женщины на юго-востоке Москвы.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в отношении ее полицейский совершил противоправные действия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Правоохранители начали проверку.

"В случае установления вины полицейского, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, пострадавшая заявила, что инцидент произошел накануне вечером в квартире в Танковом проезде. По ее словам, несколько ее знакомых, в том числе полицейский, изнасиловали ее.