Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции

15:13
15:13
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Кремле назвали отвратительными и неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, совершаемые полицейскими. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о "тотальной безнаказанности" правоохранителей.
Представителя Кремля спросили, связаны ли произошедшие в последнее время изнасилования в Анапе и в Екатеринбурге, в которых подозреваются полицейские, с "тотальной безнаказанностью" сотрудников полиции.
"Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими", – цитирует его ТАСС.
"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми", – добавил Песков.
Двоих полицейских в Анапе подозревают в сексуальном насилии над волейболисткой из Подмосковья, приехавшей на чемпионат России. Было возбуждено дело по статье о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Сотрудников уволили из органов внутренних дел.
Еще троим полицейским предъявили обвинение в изнасиловании гражданки Казахстана. Это случилось в служебном автомобиле в Екатеринбурге. На сотрудников МВД завели дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
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