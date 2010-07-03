Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции

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В Кремле назвали отвратительными и неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, совершаемые полицейскими. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о "тотальной безнаказанности" правоохранителей.

Представителя Кремля спросили, связаны ли произошедшие в последнее время изнасилования в Анапе и в Екатеринбурге, в которых подозреваются полицейские, с "тотальной безнаказанностью" сотрудников полиции.

"Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими", – цитирует его ТАСС.

"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми", – добавил Песков.

Двоих полицейских в Анапе подозревают в сексуальном насилии над волейболисткой из Подмосковья, приехавшей на чемпионат России. Было возбуждено дело по статье о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Сотрудников уволили из органов внутренних дел.

Еще троим полицейским предъявили обвинение в изнасиловании гражданки Казахстана. Это случилось в служебном автомобиле в Екатеринбурге. На сотрудников МВД завели дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.