Мужчину подозревают в развращении ребенка в вагоне метро

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверят информацию о разращении девочки в вагоне поезда в столичной подземке. Об этом говорится на сайте СУ СК по городу.

Преступление было совершено 9 сентября. Как полагают следователи, неизвестный мужчина, находясь в вагоне поезда между станциями метро "Текстильщики" – "Волгоградский проспект", совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней", указывается в сообщении.

Накануне суд в Подмосковье арестовал мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении детей. Инцидент произошел 5 сентября на одной из улиц Подольска. 36-летний гражданин ближнего зарубежья сознательно показывал трем школьницам на своем мобильном телефоне фотографии порнографического характера. Подозреваемый находится под стражей, на допросе он признался в содеянном.

