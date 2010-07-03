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Москва 24

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Происшествия

06:40

Подозреваемого в серии изнасилований задержали в Томской области

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция в городе Стрежевой Томской области задержала 60-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами.

По данным Следственного комитета по региону, с 2004 года по 2017 год неизвестный совершил несколько нападений на женщин, все они подверглись сексуальному насилию.

У следствия были основания предполагать, что преступления совершены одним человеком, в связи с чем уголовные дела были объединены.

Отмечается, что в результате исследования вещественных доказательств криминалисты обнаружили ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого.

При этом мужчину опознала одна из потерпевших. Задержанному предъявили обвинение. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.

Ранее стало известно, что две жительницы Дагестана предстанут перед судом по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.

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