Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:43

Жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника

происшествия суды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Две жительницы Дагестана предстанут перед судом по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них. Инцидент произошел в январе 2019 года в Махачкале.

25-летний местный житель против воли вступил в половую связь с бывшей сожительницей. Затем мужчина потребовал оформить кредит и передать деньги ему.

Как говорится на сайте Следственного комитета по региону, женщина попросила помощи у родственницы, вместе с которой задушила сожителя, когда тот спал.

Женщин обвиняют в причинении смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, по предварительному сговору, передает газета "Аргументы и факты".

Ранее пенсионер с лопатой спас сотрудницу автозаправки от насильника в Омской области. Кадры с камеры наблюдения опубликовал Следственный комитет.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика