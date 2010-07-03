Жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника

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Две жительницы Дагестана предстанут перед судом по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них. Инцидент произошел в январе 2019 года в Махачкале.

25-летний местный житель против воли вступил в половую связь с бывшей сожительницей. Затем мужчина потребовал оформить кредит и передать деньги ему.

Как говорится на сайте Следственного комитета по региону, женщина попросила помощи у родственницы, вместе с которой задушила сожителя, когда тот спал.

Женщин обвиняют в причинении смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, по предварительному сговору, передает газета "Аргументы и факты".

Ранее пенсионер с лопатой спас сотрудницу автозаправки от насильника в Омской области. Кадры с камеры наблюдения опубликовал Следственный комитет.