Подмосковного полицейского уволили за интим с 13-летней девочкой

15:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейского в подмосковном Жуковском уволили за интимную связь с несовершеннолетней, двух должностных лиц ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.
"По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица ОМВД России по городскому округу Жуковский", – сообщила Петрова ТАСС.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Жуковскому подозревается в интимной связи с 13-летней девушкой.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 11 сотрудников полиции понесли наказание после того, как двоих правоохранителей из Анапы уличили в принуждении 17-летней спортсменки к сексу. Были уволены четыре сотрудника ППС. От должности освобожден начальник отдела МВД по Анапе и его заместитель по охране общественного порядка. Несколько правоохранителей получили строгий выговор.
Пострадавшая – волейболистка, которая приехала на финал чемпионата России по пляжному волейболу и выступала за команду Московской области.
В конце августа стало известно об еще одном изнасиловании, в котором подозревают троих полицейских. Это случилось в служебном автомобиле в Екатеринбурге. На сотрудников МВД завели дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
В Кремле назвали отвратительными и неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, совершаемые полицейскими. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать выводов о "тотальной безнаказанности" правоохранителей.
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