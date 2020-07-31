Мужчину обвинили в изнасиловании 80-летней пенсионерки в подмосковном лесу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителю Владимирской области предъявлено обвинение в изнасиловании пенсионерки, соединенное с угрозой убийством, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

27 июля 24-летний молодой человек, будучи пьяным, напал на гулявшую в лесополосе вблизи Орехово-Зуева женщину. Угрожая убийством, он изнасиловал ее.

Личность преступника была установлена путем совпадения выявленного генетического профиля на предоставленных на генэкспертизу объектах.

Мужчину задержали.

"Также установлено, что он ранее неоднократно судим за совершении аналогичного преступления и кражи", – уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте обвиняемого.

В январе в аэропорту Домодедово задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину, ее изнасиловании и убийстве на юго-западе Москвы. Полиции сообщили, что горожанка залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп женщины 1944 года рождения с гематомами и ссадинами на лице и теле.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1992 года рождения, работающего слесарем. Он незаконно проник в квартиру, ударил потерпевшую в коридоре, та упала на пол. Злоумышленник похитил 30 тысяч рублей, затем избил пенсионерку и изнасиловал ее. Чтобы скрыть преступление, он задушил женщину.