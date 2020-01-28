Слесаря задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в изнасиловании и убийстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном аэропорту Домодедово задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину, ее изнасиловании и убийстве на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, в ночь на 27 января в полицию поступила информация, что женщина на улице Архитектора Власова залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп женщины 1944 года рождения с гематомами и ссадинами на лице и теле.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1992 года рождения, работающего слесарем.

"Выяснилось, что он незаконно проник в квартиру, ударил потерпевшую в коридоре, и та упала на пол. Злоумышленник открыто похитил 30 тысяч рублей, затем избил пенсионерку и изнасиловал ее, а чтобы скрыть преступление, задушил женщину", – сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Разбой".

Ранее в подмосковном Воскресенске задержали мужчину, который признался в убийстве отца и матери.

Тела супругов с множеством колото-резаных ран обнаружили в квартире одного из домов. На допросе 25-летний мужчина дал признательные показания. Назначены экспертизы.