В Татарстане отец троих детей убил жену и покончил с собой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Татарстане 54-летний мужчина убил свою жену и покончил с собой. У супругов остались трое малолетних детей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Тело женщины с признаками насильственной смерти, а также ее мужа, предположительно, покончившего с собой было обнаружено в квартире одного из домов Нижнекамска накануне.

Следователи считают, что в ходе ссоры мужчина задушил супругу, после чего совершил самоубийство. Сейчас тела направлены на экспертизу. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным полиции, у погибших остались трое малолетних детей. В настоящее время они находятся у родственников.

Ранее сотрудники полиции задержали пожилую женщину по подозрению в убийстве мужа в квартире на востоке Москвы. Предполагается, что гражданка могла ударить его ножом из-за внезапно возникшего конфликта.

