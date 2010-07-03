Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат владел ружьем законно

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Депутат Локомотивного городского округа в Челябинской области Азат Зарипов, которого подозревают в убийстве жены, владел ружьем законно. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник главы СУ СКРФ по региону Владимир Шишков.

"Охотничье ружье находилось у подозреваемого на законных основаниях, было зарегистрировано соответствующим образом", − уточнил собеседник агентства. По словам Шишкова, сейчас решается вопрос о предъявлении Зарипову обвинения. После этого следователи обратятся в суд, чтобы заключить его под стражу.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа. По данным следователей, во время ссоры мужчина дважды выстрелил в супругу из охотничьего ружья в квартире одного из домов поселка Локомотивный. Женщина погибла. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. По информации СМИ, мотивом убийства могла быть ревность.

Как сообщается на сайте собрания депутатов Локомотивного городского округа, Азат Зарипов возглавляет комиссию по социальной политике и занимает должность главврача областной больницы поселка Локомотивный.