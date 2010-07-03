Челябинского депутата задержали по подозрению в убийстве жены

11:44
11:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/blinow61
В Челябинской области задержали депутата, подозреваемого в убийстве жены, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на СК.
Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Чиновник, который одновременно занимал должность главврача местной больницы, два раза выстрелил в супругу из охотничьего ружья. От полученных ранений она скончалась.
Следствие возбудило уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По версии следователей, мотивом стала бытовая ссора.
СМИ сообщают, что речь идет о 50-летнем депутате Локомотивного городского округа Азате Зарипове. Также сообщается, что супруга политика была моложе его на 20 лет, вместе они воспитывали троих детей.
По некоторым данным, Зарипов рано утром вернулся домой с рыбалки и застал жену с любовником. Это якобы и послужило причиной убийства.
Ранее сообщалось, что в Москве арестован мужчина по подозрению в насилии над опекаемыми мальчиками. Как выяснили следователи, в июне 2016 года подозреваемый оформил опекунство над мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия, а потом вернул ребенка в социальное учреждение. Также стало известно, что в октябре 2018 года он совершил преступление по аналогичной схеме.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: