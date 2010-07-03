Челябинского депутата задержали по подозрению в убийстве жены

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В Челябинской области задержали депутата, подозреваемого в убийстве жены, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на СК.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Чиновник, который одновременно занимал должность главврача местной больницы, два раза выстрелил в супругу из охотничьего ружья. От полученных ранений она скончалась.

Следствие возбудило уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По версии следователей, мотивом стала бытовая ссора.

СМИ сообщают, что речь идет о 50-летнем депутате Локомотивного городского округа Азате Зарипове. Также сообщается, что супруга политика была моложе его на 20 лет, вместе они воспитывали троих детей.

По некоторым данным, Зарипов рано утром вернулся домой с рыбалки и застал жену с любовником. Это якобы и послужило причиной убийства.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован мужчина по подозрению в насилии над опекаемыми мальчиками. Как выяснили следователи, в июне 2016 года подозреваемый оформил опекунство над мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия, а потом вернул ребенка в социальное учреждение. Также стало известно, что в октябре 2018 года он совершил преступление по аналогичной схеме.