В Москве арестован мужчина по подозрению в насилии над опекаемыми мальчиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над мальчиками, арестован в Москве. Информация опубликована на сайте СУ СК по столице.

В июне 2016 года мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия, а потом вернул ребенка в социальное учреждение. Преступление по аналогичной схеме он совершил и в октябре 2018 года.

Раскрыть преступления удалось благодаря заявлению женщины, которая сообщила, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном, в отношении которого совершил во время занятий действия сексуального характера.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Следователи дают оценку работе сотрудников органов опеки и попечительства, которые должны были контролировать условия проживания детей.