Адвокат предложила создать ведомство по борьбе с домашним насилием

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Рабочая группа Госдумы разрабатывает комплексные меры по решению проблемы домашнего насилия. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат Людмила Айвар заявила, что одним законом проблему не решить, необходимо в целом перестраивать институт семьи.

По данным правозащитников, в России насчитывается 16 миллионов жертв домашнего насилия.

"Должна быть профилактика и ликбез, чтобы люди вспомнили, что такое семья, как в ней жить, как относиться к родителям и детям. Тюрьма – это последняя мера. До этого нужно обязательно агрессора отселять на время от семьи. Нужны психологи, нужны медиаторы", – сказала Айвар в разговоре с ИА "НСН".

В Госдуме заявили, что сейчас рабочая группа обсуждает законопроект, который позволит решить эту проблему комплексно. Это будут поправки в Уголовный кодекс, в Семейный кодекс, создание закона об опеке и других нормативных актов.

Закон о противодействии домашнему насилию стал особенно актуальным после дела сестер Хачатурян, которые убили своего отца. В ходе расследования стало известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться социальными сетями.

14 июня суд вынес сестрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами насилия.

