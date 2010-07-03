Один человек погиб в результате ночной перестрелки в Краснодаре

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В Краснодаре в результате перестрелки в центре города погиб мужчина, говорится на сайте СУ СК по региону.

Инцидент произошел ночью 21 августа. Неизвестный "в ходе конфликта между группой граждан из хулиганских побуждений" открыл беспорядочную стрельбу на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Серьезное ранение получил 27-летний местный житель. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Следователи отметили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ) и убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Свидетелями стрельбы стали несколько человек, распространивших сообщения и видеозаписи в социальных сетях. По информации местных СМИ, пострадали три человека – двое сейчас находятся в медучреждении. По словам очевидцев, стреляли из карабина "Сайга" и автомата.

В конце прошлого года в Краснодаре произошел еще один случай стрельбы с погибшим. Два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии были ранены на стоянке во время дежурства. К машине подошел мужчина, который начал стрелять через стекло автомобиля. Его уничтожили ответным огнем.

