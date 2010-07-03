СК проверит информацию о стрельбе на детской площадке в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет информацию о стрельбе на одной из детских площадок на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Следователи обратили внимание на появившиеся в СМИ данные о мужчине, который вел себя агрессивно по отношению к детям во дворе дома. Как уточнили в СК, неизвестный, "предположительно, совершил несколько выстрелов в сторону детской площадки, где также находились подростки". Ведомство начало доследственную проверку этого инцидента.

Отмечается, что по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее очевидцы сообщили о перестрелке в одном из дворов поселения Внуковское. По их словам, они видели, как двое крепких мужчин надели наручники на третьего и пытались затащить его в автомобиль. За мужчину якобы вступился один из соседей, причем для урегулирования конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета.