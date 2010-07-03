Посетитель ТРЦ в Тюмени устроил стрельбу

Посетитель одного из торговых центров в Тюмени устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Инцидент произошел в ТРЦ "Кристалл" на улице Менделеева в среду, 3 июля. Данных о пострадавших нет.

"По предварительным данным, между тремя посетителями центра произошел конфликт, в результате которого один из участников произвел выстрелы из пневматического пистолета вверх", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.

Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Участники конфликта с места происшествия скрылись, ведется их розыск.

