Задержаны обстрелявшие мужчину и женщину из травматического пистолета

Задержаны трое приезжих, которые обстреляли мужчину и женщину из травматического пистолета в Москве, сообщает ТАСС.
В полицию поступила информация о том, что во дворе жилого дома в 5-м квартале Капотни произошла стрельба. Выяснилось, что на вышедших из машины мужчину и его знакомую напали три человека. Один из них не менее пяти раз встретил в мужчину из пистолета.
С ранениями шеи и спины его доставили в медучреждение. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Подозреваемыми оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. У одного из них изъяли травматический пистолет с разрешением на него. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
На минувшей неделе полицейские задержали москвича, который стрелял по прохожим из ружья. Мужчина ранил мужчину и женщину, им оказали медицинскую помощь.
Подозреваемый после совершения преступления выбросил в водоем оружие и боеприпасы. Их обнаружили водолазы. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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