В Кокошкине мужчина расстрелял из охотничьего ружья двух человек

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Мужчина расстрелял людей из ружья в ходе конфликта в ТиНАО. Огнестрельные ранения получили два человека, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Информация о конфликте со стрельбой на улице Спортивная в Кокошкине поступила в полицию в 10:54 8 мая. Как уточнили в МВД, в ходе ссоры мужчина выстрелил в своих оппонентов, по предварительным данным, из охотничьего ружья. В результате пострадали два человека. Их госпитализировали, добавили в ведомстве.

Также отмечается, что стрелка задержали и доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 7 мая неизвестный в маске обстрелял предпринимателя из пистолета Макарова у жилого дома в Балашихе. Бизнесмен получил семь ранений и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.