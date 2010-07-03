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15:00

Полиция возбудила дело после обстрела бизнесмена в Балашихе

происшествия криминал

15:00

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Фото: ВКонтакте/Елена Кабанова

Полиция возбудила уголовное дело, после того как неизвестный в маске обстрелял предпринимателя у жилого дома в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Как пояснила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, по факту стрельбы в микрорайоне Сакраменто возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.

По данным ведомства, 7 мая в полицию сообщили, что у одного из домов на Добросельской улице в Балашихе слышны выстрелы. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что неизвестный, одетый в камуфляжную форму и медицинскую маску, 11 раз выстрелил в мужчину 1989 года рождения, когда тот вышел из подъезда. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Балашихе бизнесмен был обстрелян из пистолета Макарова и получил семь ранений. По информации СМИ, 30-летний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

происшествия криминал

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