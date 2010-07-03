В Балашихе предпринимателя обстреляли из травматического пистолета

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Неизвестный расстрелял предпринимателя у подъезда одного из жилых домов в подмосковной Балашихе. Мужчина получил семь огнестрельных ранений и был госпитализирован.

Инцидент произошел утром во вторник, 7 мая, на улице Добросельская. "Неизвестный в камуфляжной одежде и маске произвел серию выстрелов из пистолета Макарова в вышедшего из подъезда мужчину", – пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы СК РФ по Московской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели.

По информации СМИ, пострадавший – 30-летний Дмитрий Саров. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.