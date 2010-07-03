Мужчина получил огнестрельное ранение на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мужчина получил огнестрельное ранение на севере столицы. Об этом рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах города.

По информации правоохранителей, в полицию сообщили, что в подъезде дома № 5 на улице Адмирала Макарова нашли мужчину с огнестрельным ранением. Полицейские приступили к проверке, добавил собеседник агентства.

По его словам, к дому уже прибыла машина скорой помощи. Сейчас там ожидают сотрудников полиции.