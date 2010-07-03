Человек получил огнестрельное ранение на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл стрельбу в ходе драки на юге Москвы. Пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка МВД.

Инцидент произошел на Пролетарском проспекте, доме №14/49, корпусе 1. Пострадавшего мужчину 1979 года рождения с огнестрельным ранением живота госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Накануне человек пострадал при стрельбе в ходе конфликта на улице Преображенский Вал. Злоумышленник скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.