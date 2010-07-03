Стрельба произошла около храма в Москве

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Один человек пострадал при стрельбе в ходе конфликта на улице Преображенский Вал. О ЧП сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

"По адресу Преображенский Вал, дом № 1 произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленник скрылся. Пострадавший доставлен в больницу. Проводится проверка.

По информации ТАСС, один мужчина выстрелил в другого, конфликт произошел между сотрудниками двух разных частных охранных предприятий.

По этому адресу находится юго-восточная башня бывшего Никольского монастыря.