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17:18

Полицейские задержали стрелявшего по прохожим из окна москвича

происшествия криминал

17:18

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Фото: depositphotos/Emevil

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который стрелял по прохожим из ружья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры", – говорится в сообщении.

Мужчина нанес ранение женщине и мужчине из охотничьего пневматического ружья. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Отмечается, что подозреваемый после совершения преступления выбросил в подмосковный водоем оружие и боеприпасы. Их позднее обнаружили водолазы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина начал стрелять по несовершеннолетним из травматического пистолета. Пуля задела одного из них по касательной возле виска, у второго ранено колено. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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происшествия криминал

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