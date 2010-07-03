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10:14

Очевидцы сообщили о перестрелке в одном из дворов Внуковского

происшествия криминал

10:14

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В одном из дворов поселения Внуковское в ночь на 27 июня произошла перестрелка, передает телеканал Москва 24.

Как рассказали очевидцы, двое крепких мужчин надели наручники на третьего и пытались затащить его в автомобиль. За мужчину вступился один из соседей, для урегулирования конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета.

Существует и другая версия инцидента, как отмечают пользователи соцсетей, ночью полиция проводила операцию по задержанию автоугонщиков. При этом в МВД пока данную информацию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге столицы и скрылся. Инцидент произошел на Пролетарском проспекте. Пострадавшая женщина 1975 года рождения сумела дойти до своего дома на Кантемировской улице, откуда ее госпитализировали. Врачи поставили ей диагноз "проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки".

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происшествия криминал

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