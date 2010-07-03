Один человек погиб при стрельбе на выпускном в США

Во время школьного выпускного в Филадельфии в штате Пенсильвания (США) в результате стрельбы не менее семи человек пострадали. Имеются данные об одном погибшем, передает CBS Philly со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 июня. Причина вооруженного конфликта пока не установлена. По предварительной информации, в числе пострадавших четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.
СМИ уточняют, что стрельбе не предшествовали драки или ссоры. На вечеринке собралось около 60 человек.
Полиция ведет поиски подозреваемого. В настоящий момент никто не задержан.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в курортном американском городе Вирджиния-Бич. Стрелявший вошел в одно из муниципальных зданий и открыл беспорядочный огонь. В результате стрельбы погибли 11 человек. Еще 6 человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.
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