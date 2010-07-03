Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

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Неизвестные обстреляли машину в центре Москвы, ограбили ее водителя и скрылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.

В пресс-службе рассказали, что неизвестные открыли стрельбу по машине, которая двигалась по Марксистской улице и, пригрозив водителю расправой, похитили из машины сумку с документами и деньгами.

Отмечается, что правонарушители скрылись с места происшествия. Для розыска преступников в городе введен план "Перехват".

Ранее очевидцы сообщили о перестрелке в одном из дворов поселения Внуковское. По их словам, они видели, как двое крепких мужчин одели наручники на третьего и пытались затащить его в автомобиль. За мужчину якобы вступился один из соседей, причем для урегулирования конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета.

