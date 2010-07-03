Автомобиль сбил пешехода в Подмосковье и скрылся

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В Раменском городском округе Подмосковья автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

ГИБДД ввела план "Перехват". Разыскивается Hyundai Solaris серого цвета. Состояние и характер травм пострадавшего не уточняются.

В 2021 году в РФ запустят сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля. Оценивать будут с помощью данных операторов телематических и сервисных платформ, ГИБДД, а также интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС.