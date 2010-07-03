В России появится сервис оценки риска по стилю вождения

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Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля запустят в России в 2021 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет".

Как пояснили в пресс-службе, "не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех". "Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость", – отметили в "Автонете". Тем не менее, напомнили эксперты, есть и водители, которые разгоняются до 79 километров в час при разрешенных 60. "К сожалению, пока таких большинство", – признался представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.

Чтобы оценивать качество вождения, в "Автонете" предложили использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, ГИБДД, а также интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, эксперты планируют собирать статистику о событиях с участием конкретного авто, например, о ДТП, нарушениях правил, вызовах техпомощи.

С запуском нового сервиса страховые компании смогут относить водителей к той или иной группе риска. От этого будет зависеть стоимость полиса, отметили в "Автонете".

Ранее страховщики рассказали, что в России женщины попадают в ДТП на 5–10% чаще мужчин. При этом, по словам экспертов, у мужчин частота ДТП, где автомобиль поврежден без возможности восстановления, на 10–20% выше. В такие аварии, как правило, попадают молодые мужчины со стажем вождения до четырех лет на неновых мощных, но не слишком дорогих машинах, уточнили специалисты.