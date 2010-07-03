В России могут ввести еще один штраф для автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство предлагает ввести новый штраф для автомобилистов. Речь идет об уклонении от оплаты при пользовании платной дорогой.

За такой проступок придется заплатить до 2,5 тысячи рублей. Об этом информирует "Парламентская газета".

Сообщается, что в четверг инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Предлагается использовать систему "свободный поток" с постоплатой. Это должно сделать платные дороги свободнее.

На сегодняшний момент для проезда по таким участкам водителю требуется остановить машину на пункте взимания платы. Строительство последних компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

В правительстве считают, что в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, кроме штрафов, может выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".

Собранные в результате взимания штрафов деньги в полном объеме предлагается передавать в бюджеты регионов.

На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности для водителей, которые повторно садятся за руль без полиса ОСАГО. За повторное правонарушение штрафовать автомобилистов предлагают на сумму в размере 5 тысяч рублей. Альтернативное наказание – лишение права управлять автомобилем на срок от четырех до шести месяцев.

Сейчас штраф за вождение без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, за управление не вписанным в страховку водителем – 500 рублей. Управление автомобилем с просроченным полисом ОСАГО приравнивается к вождению без страховки.