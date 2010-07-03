Скидку за досрочную оплату штрафов ГИБДД предложили увеличить

Новый законопроект о скидке в 70% за досрочную оплату штрафов ГИБДД готовит группа депутатов от ЛДПР, передает ИА "НСН".

Речь, в частности, идет о нарушении правил парковки.

Разработка документа стала реакцией на идею заммэра Москвы Максима Ликсутова, предложившего отменить скидки при досрочной оплате штрафов для тех, кто регулярно нарушает ПДД.

Пока что водители могут рассчитывать на скидку в 50%. Сумму штрафа снизят вдвое, если платеж совершен в 20-дневный срок с даты вынесения постановления.

Ранее в Госдуме приняли закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП. Если автомобилист нарушил ПДД, причинил тяжкий вред здоровью и скрылся, ему назначат принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет.