Скидки для нарушителей ПДД предложили отменить

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов предложил отменить скидки при досрочной оплате штрафов системным нарушителям правил дорожного движения (ПДД). Он заявил, что необходимо каждый год индексировать административные штрафы за нарушение ПДД, сообщает "Интерфакс".
"Есть те, кто системно нарушает ПДД, при этом они пользуются скидками, досрочно оплачивают штрафы. Я считаю, что для автомобилистов, которые системно нарушают ПДД, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене этого права – оплачивать штраф со скидкой. Это странная льгота. На мой взгляд, должно быть повышение административных штрафов, возможность ежегодной индексации штрафов, неважно, какие проценты. Эта работа должна быть организованной и постоянной", – заявил он.
Сейчас водители могут оплатить только половину назначенного штрафа (скидка в 50 процентов). Для этого платеж должен быть совершен в течение 20 дней с даты вынесения постановления.
Ранее в Госдуме приняли правительственный закон об усилении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП. Если водитель нарушил ПДД, причинил тяжкий вред здоровью и скрылся, ему будут назначены принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 4 лет.
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