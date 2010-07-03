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11:39

В России предложили внедрить системы мониторинга усталости водителей

транспорт безопасность технологии

11:39

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России предложили оснастить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ) все грузовики и автобусы. С такой инициативой выступили инженеры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Как считают специалисты МАДИ, система мониторинга поможет предотвратить засыпание водителя за рулем при помощи звуковых, зрительных и тактильных сигналов. Она также будет осуществлять удаленный мониторинг физиологического состояния водителя: его пульса, частоты дыхания, положения головы. В числе других необходимых функций СМУВ – проверка психического состояния автомобилиста и предотвращение случаев "пьяной" езды, пояснили инженеры.

По мнению ученых, главная цель перспективной СМУВ – предупреждать такие состояния, как невнимательность, сонливость, стресс, агрессия и потеря сознания.
По замыслу, связь с водителем будет поддерживаться через интеллектуальный пульт управления. Это устройство будет подавать сигналы, если необходимо сменить стиль вождения или остановиться для отдыха. Пульт также будет формировать разрешение на запуск двигателя, передает RT.

Согласно данным сотрудников МАДИ, примерно четверть всех ДТП происходит из-за невнимательности водителя, засыпания, потери сознания или смерти от усталости и стресса, а также из-за переоценки своего водительского мастерства. По мнению авторов инициативы, обязательная установка СМУВ на грузовиках и автобусах поможет снизить число аварий на дорогах.

"В нашей стране такая система пока не прижилась, но идея инженеров заслуживает внимания и подробного обсуждения", – считает председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин. "Важно следить за действиями водителей и контролировать их режим труда и отдыха", – подчеркнул эксперт.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси, по которому работу каждого таксиста будут фиксировать при помощи персональной карты. Через ГЛОНАСС оператор будет отправлять данные о месячном режиме труда и отдыха водителей в единую систему. После выработки положенной нормы часов таксисты не смогут сесть за руль.

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транспорт безопасность технологии

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