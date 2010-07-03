Эксперт прокомментировал новый закон об агрегаторах такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом МТТП Богдан Коношенко оценил закон об агрегаторах такси.

По новой инициативе, каждое такси оснастят ГЛОНАСС, появится режим труда и отдыха водителей, будет запрещено работать лицам без российского гражданства.

Коношенко не согласился с последним пунктом. Запрещать работать по национальному признаку неправильно, полагает он, если у человека есть разрешение на трудовую деятельность. Однако эксперт считает необходимым получение прав российского образца.

Он одобрил цель установки ГЛОНАСС, однако, по его словам, она вызывает некоторые вопросы.

"С точки зрения позиционирования, где автомобиль находится, для работы в такси, у всех есть какие-то устройства, гаджеты, которые позволяют определить маршрут, кому распределять заказ и так далее. Не очень понятно, зачем это нужно, как-то без этого всю жизнь работали", – цитирует Коношенко RT.

Планируется, что с помощью ГЛОНАСС оператор будет отправлять в единую систему месячный режим труда и отдыха. После выработки нормы часов водители не смогут сесть за руль.

В декабре Госдума принимала в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. Согласно документу, у каждого таксиста появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу. После этого у них не будет возможности перебегать от одного перевозчика к другому. Работать таксистами разрешат водителям со стажем от трех лет.

Водители должны будут получать специальное разрешение, а агрегаторы должны будут работать только с такими таксистами. Сейчас же лицензия выдается на машину, а не на конкретного человека. Агрегаторы зачастуют затем эти автомобили в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя. В случаях ДТП компании–собственники машин отказываются возмещать пассажиру ущерб, ссылаясь на передачу автомобиля во владение другому лицу. Водитель-мигрант, уклоняясь от ответственности, выезжает за пределы страны.

Иностранные сервисы смогут работать в России только через российскую "дочку". Она должна будет платить налоги и обрабатывать данные пассажиров на серверах на территории страны. Это призвано обеспечить безопасное хранение персональной информации россиян.

В ходе обсуждения инициативы ее решили усовершенствовать. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, в обновленном документе "совершенно другие понятия о легковом такси", новые требования и новые правила.

Директор московской транспортной ассоциации Норайр Блудян поддержал законопроект. По его мнению, дополнительного оборудования для реализации идей не потребуется: технически все возможно уже сейчас.