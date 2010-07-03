Назван средний возраст столичного таксиста

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сервис заказа такси "Ситимобил" провел исследование и выяснил средний возраст водителей такси, сообщает Агентство "Москва".

В частности, возраст более трети таксистов в Москве, а если быть точнее 37%, составляет 30–39 лет. Немного меньше – 35% – водителей в возрасте от 40 до 49 лет. Всего 15% водителей от 21 до 29 лет, и еще меньше – 13% – таксистов, которым 50–59 лет.

Исследование также показало, что 91% таксистов ранее работали в других сферах, например, в торговле, строительстве, перевозках, логистике и предоставлении услуг.

Среди таксистов можно встретить бывших военных, преподавателей, поваров, юристов, пилотов гражданской авиации, писателей и водителей скорой помощи. Некоторые из них до сих пор совмещают профессию водителя скорой и такси. У 43% опрошенных водителей есть среднее образование, у 38% – высшее, а у 6% – два и более высших образований.

Треть таксистов сидят в "Одноклассниках", по 30% – в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Меньшей популярностью у водителей пользуется Facebook. 8% вообще не пользуются никакими соцсетями и мессенджерами и общаются посредством SMS и звонков.

Половина водителей слушает в салоне такси радио, 29% из них позволяют пассажирам выбирать радиостанцию. 7% ездят в тишине и только 4% слушают музыку, которая нравится им.

В свободное от работы время водители такси предпочитают спать, отдыхать с семьей и друзьями, отдыхать на даче. Также многие ходят на рыбалку или смотрят футбольные или хоккейные матчи.

Отметим, в исследовании участвовала тысяча водителей такси в Москве.

Средняя поездка на такси в Москве длится 21 минуту. Такие данные привела пресс-служба ЦОДД.

Посчитать время удалось с помощью Интеллектуальной транспортной системы. В ЦОДД подчеркнули, что добиться такого результата помогло введение выделенных полос.