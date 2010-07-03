Назван район Москвы, где проезжает больше всего машин

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Больше всего машин ежедневно проезжает через столичный район Выхино-Жулебино. Об этом сказано в Twitter Центра организации дорожного движения.

По данным ЦОДД, каждые сутки детекторы на территории всего района фиксируют 3,1 миллиона проездов разных видов авто. Эти данные позволяют экспертам судить о популярности района у московских водителей.

Ранее представители ЦОДД призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за прогнозируемого дождя с грозой и сильного ветра.

В ведомстве напомнили, что по данным МЧС, 11 мая в Москве ожидается дождь, местами грозы, ветер усилится до 13–18 метров в секунду.

