Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительтва Москвы

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными из-за прогнозируемого дождя с грозой и сильного ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД на своей странице в Twitter.

В ведомстве напомнили, что по данным МЧС, в Москве ожидается дождь, местами грозы, ветер усилится до 13–18 метров в секунду.

"Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 10 и 11 мая.Тем не менее температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к июньским значениям.

В региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу в области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали по возможности оставаться дома или в укрытии, не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

Атлантический циклон принес в столичный регион до трети месячной нормы осадков. По данным центра погоды "Фобос", за прошедшие сутки местами выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.

Накануне град, ливень и сильный ветер обрушились на Москву. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

