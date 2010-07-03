Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными из-за прогнозируемого дождя с грозой и сильного ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД на своей странице в Twitter.
В ведомстве напомнили, что по данным МЧС, в Москве ожидается дождь, местами грозы, ветер усилится до 13–18 метров в секунду.
"Будьте внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 10 и 11 мая.Тем не менее температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к июньским значениям.
В региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу в области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали по возможности оставаться дома или в укрытии, не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.
Атлантический циклон принес в столичный регион до трети месячной нормы осадков. По данным центра погоды "Фобос", за прошедшие сутки местами выпало от 13 до 20 миллиметров осадков.
Накануне град, ливень и сильный ветер обрушились на Москву. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.