Июньское тепло придет в столицу в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни приблизится к июньским значениям.

"Ближайшие ночи будут теплыми, с 9 на 10 и с 11 на 12 мая мы ожидаем в центре города 13-15 градусов, что характерно для значений конца июня", – цитирует ТАСС главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

В пятницу и субботу ожидаются дожди, местами – ливни и грозы, к концу недели прогнозируется выпадение половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что 10 мая днем в столичном регионе будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В столице воздух прогреется до 25 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 26. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, при грозе – порывы до 17 метров в секунду.

Погода в Москве 9 и 10 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

