"Мосоводсоток" переведен на усиленный режим работы из-за непогоды

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Службы ГУП "Мосоводсоток" переведены на усиленный режим работы в связи с осадками, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Для предотвращения скопления воды в низинных местах задействовано более 280 бригад, оборудованных специальной техникой.

Вечером в среду на Москву обрушился сильный дождь с грозой. В МЧС предупреждали, что в течение дня в столице ожидаются гроза и ветер с порывами 13–18 метров в секунду.

Москвичам рекомендуют быть осторожнее. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Автомобилистам не следует парковать машины вблизи шатких конструкций.

Накануне Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ветра и высокой вероятности возникновения пожаров.