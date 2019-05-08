Ливень обрушился на Москву

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В Москве начался сильной дождь с грозой. В МЧС предупреждали, что в течение дня 8 мая в столице ожидаются гроза и ветер с порывами 13–18 метров в секунду.



В связи с непогодой москвичам рекомендует быть осторожнее. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовали не парковать машины вблизи шатких конструкций.



Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.



Накануне Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на среду, 8 мая, из-за грозы и ветра, а также высокой вероятности возникновения пожаров. По прогнозам центра погоды "Фобос", за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

В связи с непогодой более 280 бригад ГУП "Мосоводосток" переведено на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с осадками службы Мосводостока переведены в усиленный режим работы. Для предотвращения скопления воды в низинных местах задействовано более 280 бригад, оборудованных специальной техникой", – говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило о грозе и ветре с порывами до 18 м/с в течение 8 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что дождь не должен помешать параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, синоптики продолжают изучать сложную погодную ситуацию над Москвой в преддверии праздника. Установившаяся в среду погода с облаками, дождем и порывами ветра до 18 метров в секунду сохранится в ночь на 9 мая. А вот утром праздничного дня погода вновь переменится.